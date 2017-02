Horrach tiene "claras" qué medidas cautelares pedirá en el caso Nóos: "Ya están meditadas"

El Fiscal Horrach confirma que su petición en cuanto a las medidas cautelares en el caso Nóos está “meditada” pero no quiere oficializarlo hasta el momento de la comparecencia, aunque afirma que lo tiene claro. Además, en cuanto a la posibilidad que planteó de pedir prisión preventiva, aclara: “Me planteé la posibilidad de pedir prisión preventiva, pero fue un planteamiento, no una afirmación”. Además, afirma que no ha sufrido presiones: "Ni las he recibido antes ni las recibo ahora, solo faltaría".