Durán, abogado de Crespo: “El Tribunal no ha tenido un comportamiento imparcial”

Ya nos lo adelantaba Ernesto Ekaizer en 'Las Mañanas de Cuatro', que aseguraba que, según el abogado de Correa, iba a ir a la cárcel. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

Miguel Durán, abogado de Crespo, ha intervenido en el programa asegurando que su representado está “dolido” por una decisión que califica como “no ajustada a derecho”. Además, asegura que Crespo “nunca ha estado en voluntad de fugarse”.

“Cuando hemos venido aquí ya sabíamos que había muchas posibilidades porque conocemos cómo se ha producido el Tribunal a lo largo de toda esta causa, sabíamos que el tribunal no es imparcial”, expone Durán y argumenta: “Si yo he visto que el Tribunal nos ha tratado a las defensas con absoluta asimetría respecto del trato que ha tenido con las acusaciones, estoy en disposición de decirle que a mi juicio, que es un juicio de parte, no ha tenido un comportamiento imparcial”.

Las reacciones políticas, en 'LM4'

Toni Cantó, como portavoz de Ciudadanos en la Comisión Anticorrupción, valora la noticia en 'Las Mañanas de Cuatro': “Creo que todos los españoles estábamos esperando ya que todos estos personajes fueran cumpliendo condenas”. En su opinión, la justicia está siendo “muy lenta” y añade que en la “súper ley” que presentarán contra la corrupción no solo pretenden “despolitizar la justicia” sino también “dotarla de más medios”. “ Me alegro de que la gente vaya entrando en prisión por lo que ha hecho”, añade el diputado.

"El dinero no paga la libertad, creo que el tribunal ha resuelto justamente”, afirma el excoordinador general de IU y añade que espera que se cree “un precedente” con este caso para que así haya “más confianza en la justicia”. Por todo ello, asegura que la sentencia es “bienvenida” y apunta: “Creo que es justa, ejemplarizante y un buen aviso a navegantes (…) Van a caer pájaros más gordos que los que están cayendo”.