Pablo Crespo, de su condena: “13 años, parecida a lo que se impone en un homicidio”

13 años para Correa, 13 años y tres meses para Crespo, 9 años para Milagrosa Martínez, Angélica Such absuelta… Patricia Raduá ha conseguido en 'Las Mañanas de Cuatro' el testimonio en primicia de Pablo Crespo que asegura recibir la sentencia con la "tranquilidad" con la que ha vivido todo el procedimiento y, aunque no quiere valorarla, apunta: "Trece años, algo parecido a la misma pena que se impone para un homicidio". Además, anuncia que plantearán recurso aunque no por la proporcionalidad sino porque "tendríamos que haber sido absueltos" y reitera: "Somos absolutamente inocentes".

Pero ¿cree que se trata de una sentencia ejemplarizante? “No sé si a nivel de léxico es ejemplarizante o ejemplarizador, en cualquier caso esa no es la misión de la justicia”, asegura Crespo que añade que la justicia tiene que poner “la pena que corresponda por los delitos que se hayan cometido” y afirma: “Entiendo que esto no es lo que procede, para eso ya hubo en su día la toma de la bastilla y la guillotina”.

“Acato todo lo que tengo que acatar”, continúa Crespo, pero matiza: “No somos trama, seguimos siendo presunta puesto que la sentencia no es firme”. Javier Ruiz ha enumerado lo que establece la sentencia pero Crespo reitera: “Y matamos a Manolete pero aún no es firme”. Ante las preguntas del presentador, Crespo responde que no teme la prisión, dado que aunque no sea firme el juez puede decretar su ingreso, pero sí teme “a la injusticia”.

Además de la pena de prisión, le condenan a una multa de 3.900.000 euros. Crespo recuerda que le impusieron una fianza de 85 millones y su respuesta fue: “Obviamente, no soy solvente. Desde hace nueve años no solo no tengo nada sino que tengo esa fianza impuesta”.