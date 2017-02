Todos los vídeos de Las Mañanas (08/02/17)

Los pensionistas se manifiestan en Madrid y en otras nueve comunidades autónomas y es que las pensiones han sufrido en 2017 la mayor pérdida de poder adquisitivo en cinco años. Reclaman recuperarlo y en ‘Las Mañanas de Cuatro’ hablamos con Ángeles, una mujer de 29 años, a quien le resulta casi imposible llegar a fin de mes.

“Me dirijo al Gobierno, si tiene vergüenza que me escuche: ¿Hay derecho a que tenga 79 años y no pueda ni hacer un viaje del Imserso y me tenga que quedar en casa con la mantita?”, se pregunta. Ha solicitado la contributiva, pero no se la han autorizado y añade que tiene que cuidar mucho el gasto de calefacción: “En lugar de ponerla cuatro horas la pongo una y la mantita”.