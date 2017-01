Las reacciones a la nevada que ha dejado atrapados a cientos de viajeros en la nieve

Centenares de personas han quedado atrapadas en plena noche, no solo en sus vehículos en tramos de autovía cortados sino también en vías de tren. El ministro de Fomento ha pedido disculpas y anuncia que comparecerá junto al ministro del Interior para tratar lo sucedido. Mientras, las reacciones políticas se suceden.

No sólo han quedado atrapados vehículos, también pasajeros en trenes. Así pasaron hasta doce horas de espera en un paisaje siberiano hasta que la UME (Unidad Militar de Emergencias) abrió paso a 12 quitanieves en los tramos cortados y proporcionó a los viajeros mantas y bocadillos. Fomento, tras una reunión de urgencia, movilizó al ejército, pero el contingente fue insuficiente y tuvieron que ampliarlo.

Cruz Roja tuvo que sacar vehículos para recoger conductores atrapados en carreteras cortadas, que se quejaban: "No nos han dejado movernos de aquí"; "esto es una vergüenza"; "hace frío, no tenemos comida, no tenemos agua". Mientras, otros se lo tomaban con paciencia poniendo la radio y disponiéndose a dormir en el coche.

El ministro de Fomento se disculpa con las personas atrapadas en la nieve

Ante lo sucedido, Mariano Rajoy ha mostrado a través de Twitter su "solidaridad y apoyo a las personas afectadas por el temporal de frío y nieve" y añadía que seguían trabajando "para ofrecerles la atención necesaria". Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que se trata de una situación "complicada" por la que quería pedir "disculpas".

El PSOE pide explicaciones al gobierno “por la improvisación” y la “falta de atención”

'LM4' también ha recogido las principales reacciones políticas. Pedro Saura (PSOE) ha apuntado que pedirán comparecencias para que se den explicaciones "por la improvisación" con la que se ha gestionado el temporal así como por la "falta de atención e información" para muchos pasajeros.

Ignasi Candela, diputado de Compromís, quedó atrapado por la nieve en un tren

“Pasaron cuatro horas y media hasta que nos dieron una alternativa”, ha asegurado Ignasi Candela, diputado de Compromís, que fue uno de los viajeros atrapados en el tren por la nevada. En su opinión, el ministro debería dar “explicaciones” ya que cree que todo apunta a que la actuación ha sido “negligente”.

R.Maestre, sobre el temporal: “Hay que admitir que no lo han gestionado con previsión”

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid cree que hay que dar la bienvenida a las disculpas por parte de los políticos pero añade: “Siempre se pueden cometer errores, hay que admitir que no han gestionado con previsión, no se han preparado para una cuestión que ha afectado a centenares de personas que han pasado la noche bajo una helada tremenda”.