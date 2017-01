Bono, de Cospedal: “Tiene hacia mí unos sentimientos que no les deseo a ustedes”

“Lo que tiene que hacer esta persona es haber ido a los tribunales cuando vio eso (…) No entiendo que tenga acceso a ese tipo de información y no lo ponga en conocimiento de los tribunales”, ha dicho Mª Dolores de Cospedal en alusión a Bono y los documentos que dijo haber encontrado sobre el Yak-42. “La ministra tiene hacia mí unos sentimientos que no les deseo a ustedes”, ha contestado Bono y recuerda que Cospedal “otorgó poderes” a un abogado y le denunciaron “por corrupción” en base a unos recortes de prensa que luego fueron archivados. Además, responde a la pregunta de la actual ministra de Defensa: “En abril de 2008 entregué aquel documento en el juzgado número tres de la Audiencia Nacional, allí está”.