Calleja: "Siempre he tenido en la cabeza asentarme en el amor… pero no llega el día"

Nada más entrar en ‘First Dates’, Jesús Calleja se interesó en saber por qué el programa había querido contar con él. “Necesitamos un hombre que sea experto en situaciones de riesgo, ¿hay mayor situación de riesgo que el enamoramiento?”, le decía Carlos Sobra a lo que el aventurero asentía dándole la razón al presentador.

Después de recordar que ha visitado más de 150 países, Calleja asegura que “el amor no es igual en todo los sitios. No he encontrado un lugar en el mundo más apetecible para todo que España”.

“Es muy difícil estar en pareja con mi forma de vida, viajando 9 meses al año, siempre tienes en la cabeza querer asentarse pero no acaba de llegar la fecha”, se sinceraba Jesús. “Estoy muy bien solo, además así conoces mejor las costumbre y la cultura de otros países que es muy enriquecedor”, bromeaba.

Jesús Calleja, consejero del amor en 'First Dates'

Jesús Calleja se metió de lleno en el papel de consejero del amor para ‘First Dates’ desde el principio y no faltaron las bromas con los comensales para amenizar la cita.

“ Soy tu pretendiente, ¿te gusto?, ¿cómo me ves?”, le decía el presentador a Menglu. “Bueno, normal”, contestaba estupefacta la ‘china-andaluza’ que era la primera en llegar.

“Cualquier duda que tengas me preguntas que yo todas estas culturas las controlo”, le decía a Juan nada más conocer a Menglu.