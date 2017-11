‘First Dates’ abre las puertas de su nuevo restaurante

Coincidiendo con el estreno del nuevo restaurante, el programa ha preparado una serie de entregas en las que no faltarán las ‘Second Dates’ , en las que varias parejas que tuvieron una primera cita en el programa podrán disfrutar de un segundo encuentro en ‘First Dates’; las ‘Second Chances’ , en las que algunos solteros que no tuvieron demasiada suerte con las historias que iniciaron en su primera visita al restaurante volverán a ponerse en manos de Cupido; las ‘Blind Dates’ , en las que los protagonistas no terminarán de conocer el aspecto físico de sus respectivas parejas hasta que no hayan concluido sus citas; y alguna visita inesperada, como la de Daena, el primer bebé fruto del amor nacido en ‘First Dates’ , que despertará la ternura y la emoción de algún miembro del staff.