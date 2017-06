Eslovaquia – Suecia, este jueves en exclusiva en Mitele.es y la App de Mediaset Sport a las 20:45 horas

Llega la última y definitiva jornada del Europeo sub-21. Dentro del grupo A se ven las caras Eslovaquia y Suecia, un partido que se podrá ver en exclusiva en Mitele.es y la App de Mediaset Sport desde las 20:45 horas. A la misma hora se jugará el Inglaterra – Polonia, encuentro que también se podrá ver en Mitele.es, la App de Mediaset Sport y en Be Mad.

Este miércoles, el Europeo Sub-21 continúa en Be Mad con la tercera jornada del grupo A. Eslovaquia recibe a las 20:45 horas a Suecia. El partido lo podrás ver en exclusiva online en Mitele.es y en tu móvil o tablet con la App de Mediaset Sport

Porsu parte, Inglaterra se las verá a la misma hora (20:45h) ante Polonia en Be Mad, online en Mitele.es y en tu móvil o tablet con la App de Mediaset Sport.

-Inglaterra - Polonia , a las 20.45 en Be Mad, online en Mitele.es y la App de Mediaset Sport para dispositivos móviles

Todos los días de partido, tienes una cita con Partido a partido Especial Sub-21 en Be Mad. Menottinto será el encargado de presentar y traer toda la información, goles, anécdotas y protagonistas del Europeo de Polonia. Partido a partido Especial Sub-21 se verá desde las 17.40 en Be Mad , y entre los dos encuentros del día. Mediaset se vuelca con la Euro para que no te pierdas ningún detalle.