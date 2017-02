Negación, rabia y falsa aceptación: ¿Cómo se enfrenta un padre a una desaparición?

El psicólogo José González, coordinador de Apertur Psicólogos y especialista en duelos, explica las diferentes fases a las que se enfrentan los familiares: negación, rabia de la tensa espera y la falsa aceptación. Son las 3 fases fundamentales que conllevan un duelo cuando un familiar desaparece. Así lo explica González: "La no presencia del cuerpo físico hace que sea más difícil comenzar los rituales de despedida". El testimonio de Antonio, padre de una desaparecida, refleja el dolor del resto de familiares de desaparecidos: "Te quitan algo de tu vida, algo que no puedes vivir sin ello, y no vives."