Para los 'haters': Dani y Flo tienen público... ¡y son muy raros!

Dani y Flo están siempre pendientes de las redes sociales y como les va la marcha, en el rincón del hater sacan los tuits donde les ponen a caldo. Eso sí, no están dispuestos a aguantar mentiras, por eso Dani le ha demostrado a un hater que las risas no son enlatadas y que aunque no tienen mucho público, se ríen muy raro.