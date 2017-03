Las 6 historias más sobrecogedoras de 'Cuarto Milenio': prepárate a temblar

1. El pueblo en el que más brujas se ejecutaron está en Huesca

Las cuevas de las Güixas en Villanúa, en Huesca, son un lugar mágico para el hombre desde la Prehistoria. Allí se han celebrado todo tipo de ritos en su interior, interior donde habitaban hombres que enterraban allí mismo a sus muertos. Cuenta la leyenda que en ese mismo lugar se reunían las brujas en el siglo XVI para invocar al diablo. Estas mujeres fueron acusadas de brujería y condenadas por presuntamente causar todo tipo de males a la localidad. Villanúa, el poblado español donde más brujas se han ejecutado.