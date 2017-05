Iker Jiménez y Carmen Porter dan el cante en Twitter con un nuevo vídeo

No es la primera vez que lo hacen. A Iker Jiménez y Carmen Porter no solo le va el misterio sino que también saben pasárselo en grande escuchando música. La pareja se dirige a Toledo para asistir a la rueda de prensa que tiene lugar por la celebración del programa número 500 de 'Cuarto Milenio' . Durante el trayecto, la pareja le ha dado al play y se ha dejado llevar a ritmo de 'Ojos de perdida', un tema de 'Los secretos', según hemos podido ver a través de un vídeo que la propia Carmen ha colgado en su perfil oficial de Twitter. Y es que... ¿quién no lo ha dado todo alguna vez en el coche con la música a tope?