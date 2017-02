Selficidios: cuando por un selfie vale TODO

Por conseguir el mejor selfie los hay que escalan tan alto que llegan hasta la cima del Cristo de Corcovado de Brasil o de, estando junto a un tornado, hacer una parada y posar para autofotografiarse. Nos llama la atención el caso de dos mujeres iraníes que tenían un accidente por circular jugando con el palo selfie y que, lejos de escarmentar, se vuelven a fotografiar en el hospital. Pero, aunque en ocasiones no lo tomemos a la ligera, estas imprudencias no tienen ninguna gracia, sobre todo cuando el que se está tomando la foto no vive para contarlo.

En Rusia se ha editado una guía del selfie para evitar muertes después de que un joven se precipitara fotografiándose en un puente. Los ya bautizados como selficidios han causado más muertes que los ataques de tiburón.