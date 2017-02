Tras 30 años trabajando como portera en un edificio en Madrid, no puede jubilarse

La señora Carmen tiene 77 años y ha trabajado 30 años (asegura ella y su familia) como portera en un edificio de Madrid, en el barrio de Ferraz. Ahora, enferma de alzheimer, quiere jubilarse y resulta que no puede: la comunidad de vecinos no le dio de alta en la seguridad social, denuncia su hijia. En 'Crónica Cuatro' nos ha llamado la atención su historia e, intentando descubrir la verdad, hemos visitado el barrio. En el edificio alegan que no era portera, que la dejaron vivir acogida allí por caridad desde que murió su marido, el antiguo conserje, pero los comercias y vecinos de alrededor insisten en que siempre ha sido la portera. La hija de Carmen es la que ha descubierto que su madre trabajói 26 años sin contrato y los últimos cuatro con uno a media jornada.