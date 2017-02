¿Qué pasó fuera del ruedo? Las 'perlas' del guardia civil al antitaurino de Valdemorillo

Amenazas, presiones, insultos y, aunque no se puede confirmar con las imágenes, parece que también hubo agresión. Uno de los guardias civiles que se llevó a Óscar del Castillo fuera del ruedo se mostró, en los ocho minutos que dura la grabación, tremendamente agresivo, tratando de forma violenta de averiguar si hay otros activistas en la plaza. Sus compañeros, que estaban presentes, en ningún momento le paran los pies. Éstas son algunas de las perlas que escuchamos:

"A mí me la pela que tu hija, que me digas cuánta gente hay" "Como haya más gente en la grada te voy a reventar la cabeza" "Te voy a pegar lo que me salga de los c***" "Te voy a reventar como haya alguno más en la grada" "Te voy a dar una h*** que te vas a cagar" "Vas a rezar por no haber bajado, hijo de p***" "Te reviento, me cago en tus muertos"

La Guardia Civil ha iniciado una investigación interna, pero no ha apartado del servicio al agente.

Por su parte, Óscar del Castillo, el activista presuntamente agredido, ha hablado para los micrófonos de 'Crónica Cuatro' para contarnos su percepción de lo ocurrido. "Estoy muy dolorido, tengo dolores en el cuello, cabeza, ojo, el tabique desviado, en la espalda... pero sobre todo estoy dolido por el trato recibido", cuenta a nuestro compañero Edu Rojo. "Me metieron en los toriles, preguntó a su compañero si había cámaras, y al saber que no comenzó la agresión", explica Óscar, que dice sentirse vejado, humillado y desprotegido y que insiste que aunque había sufrido otras agresiones en saltos al ruedo, siempre había sido por parte de los taurinos y nunca por las fuerzas de seguridad del Estado.

Por el momento, y a espera de que se tomen medidas, ha denunciado al guardia civil "por daños y lesiones y delito contra la integridad moral" y "por omisión de socorro" al resto de agentes.