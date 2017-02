José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo: "No perdemos la esperanza"

La nueva búsqueda de Marta del Castillo, que ya nos adelantó que se estaba ultimando en 'Crónica Cuatro' la periodista Malena Guerra, comenzará pronto. En el programa hoy hemos querido estar con José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta del Castillo, para que nos cuente cómo recibían la noticia. "La esperanza nunca la perdemos, pero con precaución, no nos podemos hacer muchas ilusiones", dice José Antonio, que explica que se han enterado de la noticia por los medios y no aún por la policía. "Sé que es un terreno pantanoso, si el cuerpo está ahí no sabemos en qué condiciones puede estar", indicaba, esperando que el informe que simula un cuerpo envuelto en algo en los fondos de las aguas se confirme.