Resolvemos el misterio: ¿llevaba manos falsas uno de los escoltas de Trump?

El gran protagonista de la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump no fue el recién estrenado presidente de los Estados Unidos, si no uno de sus escoltas. Uno de sus hombres de seguridad captó toda la atención y las redes sociales no pararon de analizar sus movimientos, o la falta de ellos: la teoría de que llevaba unas manos falsas y que debajo escondía un fusil fue la más extendida. En 'Crónica Cuatro' estudiamos qué despliegue de seguridad acompañaba a Trump junto a un experto en seguridad y quién podía esconder las armas que le rodeaban, que se calcula que sería de hasta ochenta en tan sólo 10 metros cuatrados de perímetro.