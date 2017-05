Cinco razones para no perderse el #CCME On The Beach 2017

Llevábamos tiempo mirando el calendario mientras contábamos los días y, ahora sí, por fin ha llegado la mejor época del año. ¡El verano está a la vuelta de la esquina! Y eso significa varias cosas: sol, playa, vacaciones, y ¡nuestro Festival On The Beach! Sí, sí, como lo estás leyendo. Todavía no podemos desvelarte fechas pero, aunque no haga falta, queremos recordarte porqué no puedes perdértelo.