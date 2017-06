¡El duelo de bailes de Abraham Mateo que es pura adrenalina!

“Taste the Feeling” se ha convertido en todo un himno que representa a todos los tipos de música, y con la versión de Abraham Mateo se podrían romper pistas de baile. Es un tema que se siente, se canta, se baila… ¡Y se queda resonando en la cabeza! Reconócelo, tú también te has pillado tarareándolo y haciendo tu propia interpretación. No te preocupes, te entendemos, aunque algunos no se atrevan a reconocerlo.

¿Quién te gustaría que cantase “Taste the Feeling”? ¿Con qué versión te quedas? Prepárate, porque esta lista seguirá creciendo, y nos esperan muchas sorpresas. ¡No pierdas la pista y únete a la fiesta!