¡Tiramos la casa por la ventana! DNCE encabezará el cartel del Coca-Cola Music Experience

¡Por fin ha llegado el gran día! Dicen que las cosas de palacio van despacio y que lo bueno se hace esperar, pero, aún así, dejamos que te pellizques para que sepas que no estás soñando. Os prometimos un cartelazo , ¡así que no podíamos defraudaros!

Cada canción suya es una inyección de ánimo y para nosotros es un honor poder contar con ellos. El próximo 21 de octubre podrás verles en el escenario del WiZink Center de Madrid al ritmo de su "Cake by the ocean" que tantas veces has escuchado ya. La banda, formada por Joe Jonas, Cole Whittle, JinJoo Lee y Jack Lawless se estrenará en España en nuestro pedazo de escenario y sabemos que no te lo piensas perder.