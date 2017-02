A punto de no contarlo: famosos que han sobrevivido al que parecía su último día

Cada día, millones de personas se despiertan sin saber que hoy será su último día en la tierra. Un accidente, una catástrofe, el final de una larga enfermedad. De esto precisamente trata el próximo programa de 'Chester in love', de supervivientes, de personas que han estado muy cerca de vivir su último día. Pero los invitados que se sentarán en el chester el domingo no son los únicos... Recopilamos para ti una lista de famosos que a punto han estado de no contarlo.