Dulceida se confiesa: "Tenía miedo de que las marcas me rechazaran por ser bisexual"

El momento en el que Dulceida reconoció en redes su bisexualidad no fue algo precisamente sencillo. “Yo no me escondía por la calle, iba de la mano de Alba por Barcelona e incluso me besaba con ella en plena calle, y la gente ya se lo empezaba a preguntar”, explicaba Dulceida. La influencer sentía pavor por la posible reacción de las marcas: “Estaba convencida de que las marcas no querrían volver a trabajar conmigo por mi inclinación sexual”. Lejos de perjudicarle, fueron muchos los que aseguraron que se trató de una estrategia de marketing: “Los que piensan eso están muy equivocados, ha sido el mayor peso que me he quitado en la vida”.