Marta García: "La muerte de Bimba Bosé me afectó, fue un gran apoyo sin ella saberlo"

Marta García ha superado por completo su cáncer de mama y volvió a su trabajo con total normalidad, pero como presentadora de informativos ha tenido que hacer frente a duras noticias, recientemente a la de la muerte de Bimba Bosé: "Cuando me enteré fue muy duro, Bimba me ayudó sin saberlo, era un gran apoyo para mí porque era una persona muy positiva y con mucha fuerza. Cuando di la noticia intenté no pensarlo y ser fuerte".

La presentadora Marta García decidió volver a su trabajo apenas unos meses después de someterse a un fuerte tratamiento contra el cáncer. "En principio, no estaba segura de ello, pero después pensó que era la misma persona, con el mismo talento y la misma cara, el pelo no debía ser un impedimento".

"Lo primero que pregunté cuando me diagnosticaron el cáncer fue si se me iba a caer el pelo”, comenta Marta. Para ella, la caída del pelo, fue el efecto del tratamiento contra el cáncer que más le afectó. Además, quiso grabar el momento en el que ella misma se cortaba el pelo, en el que aparece tranquila y riéndose, pero ha confesado que acto seguido se derrumbó y no pudo evitar llorar.