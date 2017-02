Carlitos Páez: "La carne humana la comíamos cruda y sabe a carne de vaca"

Risto Mejide ha preguntado a Carlitos Páez por uno de los temas más delicados: cuando tuvieron que comerse a sus compañeros y amigos. El superviviente ha relatado que eran los médicos los que decían a quién iban a comerse y que llegó un momento en el que ya no sentían reparo por hacerlo. "Llega un momento en el que te acostumbras tanto que de pronto te sientas encima de un muerto para no estar encima de la nieve", ha declarado. "En mi caso solo un familiar me preguntó si me había comido a su hijo y me agradeció mi sinceridad", ha relatado.