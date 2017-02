La confesión de Pablo Echenique ante Risto: "Por estar en Podemos he perdido dinero"

El secretario de Organización de Podemos ha visitado a Risto Mejide para ofrecer la que posiblemente sea su entrevista más personal . Echenique ha hablado de todo y de todos, sin importar lo peliagudo del tema, como ha sido la enfermedad que le mantiene dependiente de una silla de ruedas o su controvertido pago en negro para su asistente personal. ¿Qué ha supuesto para él dedicarse por completo a Podemos? Esta y otras preguntas, en la entrevista a Echenique en ' Chester in love '.

¿Cuánto gana al mes Pablo Echenique? El Secretario de organización de Podemos tiene unos ingresos mensuales de en torno a 2.000 euros, una cantidad que en su opinión es “más que razonable”. “En Podemos hemos renunciado a dos tercios del sueldo de eurodiputado, nosotros solo cobramos unos 2.000 euros mensuales”, aseguraba Echenique, que añadía “Yo en Podemos he perdido dinero”.



Risto Mejide ha querido saber la explicación que el Secretario de Organización de Podemos tiene para justificar el escándalo del empleado al que tenía trabajando sin contrato y seguridad social. Pablo Echenique ha explicado que su asistente personal era autónomo, por lo que él no tenía la obligación de llevar a cabo dichas operaciones. Sin embargo, Echenique no ha podido explicar la razón por la que no tenía las facturas de la relación laboral. R isto Mejide se ha mostrado muy crítico con la actuación del Secretario de Organización de Podemos.



Atrofia muscular espinal, así es cómo se llama enfermedad genética y hereditaria que Pablo Echenique padece y que le tiene incapacitado. El Secretario de Organización de Podemos ha explicado que se trata de una enfermedad rara que varios miles de personas sufren en nuestro país, siendo la suya la variante menos agresiva: “La peor variante de la enfermedad hace que los niños mueran con tan solo dos o tres años”.



Pablo Echenique desvela al presentador cuáles son algunos de los motes que recibió cuando era más joven. El Secretario de Organización de Podemos explicó a Mejide que junto con sus amigos gastaba bromas y le gritaban: “¡El de la silla siempre en medio!”. Todo el que estaba alrededor se quedaba impactado ya que, según cuenta Echenique, “nadie se suele meter con una persona con discapacidad”. Aunque según explica Echenique, todo se trataba de una broma. Además el político explica que las personas con discapacidad “suelen ser personas normales y que leen más”.



María Alejandra, así se llama la mujer que le ha robado el corazón al Secretario de Organización de Podemos. Se conocieron en 2012 en un laboratorio y desde ese momento supieron que estaban hechos el uno para el otro. Según nos ha contado, Mariale ya le había echado el ojo a Pablo Echenique en el instituto: "Ella es mucho más que algo bonito, me buscó por Facebook cuando me vio por los pasillos".