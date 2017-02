Antonio Gómez ataca al padre Ángel y Risto sale en su defensa y le echa de plató

Antonio Gómez es el presidente de la asociación ‘Europa Laica’. Con el lema “La caridad empobrece”, Antonio ha llegado al plató de ‘Chester in love’ decidido a dar su opinión sobre la labor del padre Ángel y otras asociaciones caritativas. “La caridad perpetúa la pobreza y humilla a quien la recibe”, aseguraba Antonio, pero no se quedaba ahí. “Los proyectos que tiene el cura Ángel son muy discutibles, humillan a las personas que necesitan ayuda”, a lo que Risto no podía quedarse sin hacer nada, le ha echado del plató.