Risto: "No vi la anterior temporada de Chester porque era como ver a tu ex con otro"

Risto Mejide regresa a Cuatro este domingo con ‘Chester in love’. El presentador se sincera en una entrevista en la web y confiesa que no pudo ver la anterior temporada, presentada por Pepa Bueno. "Era como ver a tu ex con otro", coomenta. Además, Risto comenta las novedades de esta nueva etapa, en la que el público tendrá un papel importante. "Antes hablábamos sobre la vida de cada uno de los invitados. En ‘Chester in love’ hablaremos con los invitados sobre aspectos de la vida, como el amor, el sexo o el dinero", explica Risto.