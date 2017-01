Belén Esteban y Esperanza Aguirre visitarán el Chester de Risto en la nueva temporada

Este domingo se estrena el primer programa de 'Chester in love', el nuevo formato que adopta Risto Mejide en su sofá favorito. Cristina Cifuentes, Gabriel Rufián y Nacho Vidal serán los primeros en sentarse en el Chester de Risto este domingo a las 21.30 horas. Tras ellos descubriremos el lado más personal de invitados como Belén Esteba o sor Lucía Caram. ¿Qué tiene que decir Belén Esteban sobre la presión de ser la mujer más famosa de España? ¿Qué sabe del amor el mayor actor porno del mundo, Nacho Vidal? ¿Y una monja sobre el sexo? ¿Qué es para Esperanza Aguirre la mala educación? Mónica Cruz, Fernando Sánchez Dragó, Pablo Echenique, Miguel Poveda, Raúl Arévalo o el padre Ángel… todos ellos se sentarán en ‘Chester in love’ para hablar de estos pequeños grandes temas. Pero no estarán solos…