Cinco motivos para no perderte el estreno de Risto Mejide en 'Chester in love'

¿Tenéis preparadas las palomitas? Risto Mejide regresa al 'chester' más preparado que nunca. Y no, no es que se haya apuntado al gimnasio como propósito de año nuevo. Una mayor interactividad, personajes con gancho y pérdida total del ambiente íntimo son las novedades que podrás encontrar en la vuelta de Risto.

Será 'mucho más que dos': esto no hace referencia a una canción de Kiko y Shara sino a que el ambiente íntimo que solía crear Risto en sus entrevistas formará parte del pasado al introducirse una gran novedad: espectadores en plató, los cuales serán testigos directos de las conversaciones entre Risto y sus invitados y de todo lo que en el plató ocurra, pues no solo habrá palabras... Tranquilos, las señoras del público de 'Sálvame' no llevarán comida a los invitados.

Risto contra las cuerdas: ¿Y si Risto, de repente, pasa a ser entrevistado? Es lo que podemos ver en una de las promos de 'Chester in love' cuando Cristina Cifuentes se atreve a preguntarle sobre su relación con Laura (su churri) y hace refrencia a "lo enamorado que se le ve" en las redes sociales. (¡Cómo han cambiado las cosas, en 'OT' nadie se atrevía a decirle ni mu!). ¡El cazador cazado! ¿Qué responderá el publicista al respecto?



Invitados de lujo: El actor porno Nacho Vidal, la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el cantante Miguel Poveda serán los encargados de inaugurar esta nueva etapa del 'chester' donde habrá más de una visita sorpresa. ¿Conseguirán salir airosos?



Un chester más interactivo: temas como el amor, la muerte, el sexo o la fama serán analizados no solo verbalmente, sino que se apoyarán en una gran pantalla desde donde se podrán examinar diferentes aspectos relacionados con los temas a tratar, como por ejemplo 'cómo medir el amor'. Solo falta que hagan la entrevista directamente a través de una conversación vía WhatApp.



Es Risto: el publicista es un reclamo en sí mismo. Sus preguntas mordaces o su interés por el entrevistado conducen al espectador hacia lo más profundo del personaje. Vamos, que va a ir a saco como bien nos tiene acostumbrados.