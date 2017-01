¿Las mujeres están discriminadas en el porno? La bronca entre Erika y un productor

Uno de los invitados a charlar con Erika ha sido Antonio Marcos un productor de porno y presidente de la Asociación de cine de adultos. Éste ha mostrado sus grandes discrepancias con Erika en el mundo del porno. Él piensa que con la distinción que hace a la hora de hacer cine adulto sólo dirigido para mujeres, hace lo mismo que cuando la sociedad encasilla a los niños con los camiones y el azul, y a las niñas con las muñecas y el rosa. La directora ha explotado: “Lo que yo hago no es discriminatorio, no me gusta el tipo de porno que hace él, por eso, creo una alternativa para los que no nos sentimos cómodos en su mundo”.