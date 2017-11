Antonio Pampliega relata su escalofriante secuestro por Al Qaeda: "No hay que tener miedo"

La familia de Antonio también sufrió el secuestro del periodista. No supieron nada de él durante 299 días. Antonio lamenta el daño que les ha podido ocasionar y no cesa en pedir perdón al respecto:, confiesa emocionado. Además, el Chester ha recibido la visita de su hermana, quien relata cómo llegó a escribir una carta de despedida a su hermano, la cual rompió porque se sentía mal. Al final de su entrevista. Antonio reflexiona acerca de todo lo sucedido y nos cuenta que no hay que tenerle miedo a los atentados yihadistas Por eso Antonio decidió volver a Siria, haciéndole frente a este terrible sentimiento.