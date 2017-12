Pamela Anderson habla de Harvey Weinstein y el acoso sexual en su visita a ‘Chester’

cuatro.com

Con Pamela Anderson no caben las presentaciones: icono televisivo en los 90, mito erótico de varias generaciones, firme activista en favor de los derechos de los animales y leyenda viva del Hollywood más picante son etiquetas que recibe encantada y a las que ella, en su visita a ‘Chester’ este domingo, 3 de diciembre, añade muchas más. La conocida actriz, la escritora Pilar Eyre y la cantante La Mari (Chambao) hablarán con Risto de hombres, pero también de feminismo, empoderamiento de la mujer y prejuicios en un programa que dejará grandes titulares y un necesario mensaje de lucha, superación e igualdad.

Pamela Anderson: “Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Muchísimos"



Con la Meca del Cine convulsionando con historias de abusos sexuales y de poder sobre mujeres de la industria, Pamela Anderson sabe ilustrar perfectamente cuánto de sexualizada está la carrera de una actriz en Los Ángeles. “Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Hay muchos. Muchísimos. Como cualquier mujer sabe, todos los sectores los tienen. Todo el tiempo te dicen que subas a la habitación de alguien. Hay que ser lista y saber esquivar”.

Lo dice con el conocimiento que da la experiencia propia . “Me ha ocurrido muchas veces. Te dice la gente: ‘Te estoy considerando para este papel en esta película. ¿Por qué no vienes a mi hotel y hacemos una entrevista privada?’ Pues no vas, simplemente no vas. A mí me han ofrecido muchísimo dinero para… compartir jacuzzi con alguien y ese tipo de cosas. Al principio era muy ingenua , pero al final conseguí simplemente eludir todas estas trampas y si algo no me parecía que fuese a salir bien, no lo hacía y ya está. Pero la gente está muy desesperada por conseguir un trabajo en Hollywood o hacerse famosa y piensan que es la única manera de hacerlo. Creo que parte de la razón por la que todavía sigo aquí es porque me he hecho respetar por la gente de la industria”.

De su encuentro con Harvey Weinstein mantiene un desagradable recuerdo. “No es una persona muy maja que digamos. Teníamos apalabrada una película de superhéroes o algo así. Yo hacía de la chica invisible, con un perro invisible y yo dije que no trabajaría con animales, porque también hay abusos y explotación sobre ellos. No quise. Le dije: ‘Como es un perro invisible, ponemos una cruz en el suelo y listo, pero que no haya un animal de verdad en el set’. Él dijo: ‘De ninguna manera’. Al final no acepté el papel, y me amenazó: ‘Nunca vas a trabajar en Hollywood. Tienes suerte siquiera de que te haya dirigido la palabra. Nunca vas a hacer nada’. Fue súper cruel y muy grosero”.

La mujer con más portadas Playboy de la historia aborda la relación que tuvo con su fundador, Hugh Hefner, y nos relata cómo de picantes eran sus fiestas. “Me encanta Playboy. Además, a mí me han enseñado muchas cosas, fue como mi universidad ir a Playboy porque conocí a muchísimos artistas, hablé con muchísimos fotógrafos y conocí a mucha gente muy interesante”.

Por primera vez Pamela Anderson se verá cara a cara con su doble oficial y descubrirá cómo su exmarido Tommy Lee se contentaba con ella tras su divorcio. La modelo y actriz terminará su paso por el Chester hablando de la relación que mantiene con Julian Assange (“Hablamos de cuestiones de alcance mundial. Todo el tiempo. Suelo pasar tres o cuatro horas con él, tomo muchas notas y tiene una perspectiva muy interesante de las cosas. El haber estado encerrado durante cinco años en esta habitación pequeñita y tener todavía ese ánimo, ese espíritu…”) y opinando sobre la independencia de Cataluña. “No sé si estoy a favor de la independencia o no. Estoy a favor de que la gente pueda decidir”.

Pilar Eyre y La Mari de Chambao también visitan ‘Chester’

La escritora Pilar Eyre revelará en ‘Chester Man’ los secretos mejor guardados de personajes como Francisco Franco y Julio Iglesias. También descubrirá su cara más íntima, la de una mujer periodista educada en el franquismo que ha sabido lidiar en un mundo de hombres entre abusos y proposiciones deshonestas: “Me acuerdo de un jefecillo que tuve… Estábamos en su despacho, dio la vuelta a la mesa, me cogió y me dijo: ‘ Ay, qué mona eres’ y acercó su cara a la mía e intentó besarme. Incluso en aquel momento, pensé ‘Bueno, le habré dado pie’. ¡Cómo somos tan idiotas las mujeres! No lo denuncié, ni lo comenté con ningún compañero (…). Hubiera despertado burlas y probablemente también me hubiera perjudicado profesionalmente”.

Por su parte, María del Mar Rodríguez Carnero, conocida artísticamente como La Mari de Chambao, es una mujer curtida a partir de las vicisitudes de la vida. En Chester repasará su trayectoria vital a través de los hombres que más la han marcado. En 2005 la Mari rompió su relación sentimental con su compañero de Chambao, tras 10 años de noviazgo y decidió liderar en solitario el grupo musical. Pocos meses después, se le diagnosticó un cáncer de mama que le cambió la vida con solo 30 años. “Me derrumbé. Lo primero que pensé fue que me iba a morir, que ya se me había acabado el chollo, porque vivir para mí es un regalo. Y dije, ‘Buah, aquí se me ha ido todo, con 30 años, qué poquito he durado, joder, podía haber durado un poquito más”. Su padre y el médico que la trató son los hombres que más han marcado a La Mari en una vida repleta de éxitos y también de desventuras.