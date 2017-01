Nacho Vidal: “Yo empecé a trabajar en el porno por amor, me enamoré”

Risto le ha proyectado una imagen de una chica muy joven, a Nacho enseguida se le han iluminado los ojos y no ha podido evitar emocionarse. Acto seguido ha contado la historia con esa chica: “Se llama Sara, era una prostituta y enamoré de ella. Yo le propuse dejar ese trabajo y venirse conmigo, pero ella no quería que la mantuviera. Así, me propuso que juntos hiciéramos porno para ganar dinero, y yo acepté. Lo que quiere decir que empecé en el porno por amor”.