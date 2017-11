Los miedos de Mª Teresa, al descubierto: de su ictus, al porro que fumó con Sabina

El pasado mes de mayo, María Teresa Campos sufrió una isquemia cerebral que le mantuvo ingresada en un hospital durante algunos días. Diversos medios de comunicación se preocuparon por el estado de salud de esta profesional de la comunicación que hoy se sienta en el Chester junto a Risto Mejide para contarnos no solo cómo vivió este momento, sino para confesarnos sus miedos y confesarnos aluna que otra anécdota periodística que no te puedes perder.

“Son cosas que te pasan por acumulación de temas, de puñaladitas que te van metiendo”. Así comenzaba María Teresa a relatar el capítulo que ha marcado su vida en estos últimos meses, cuando sufrió una isquemia cerebral. La periodista se emociona al recordar este momento y nos cuenta no solo cómo sucedió, sino lo afortunada que se siente hoy día al seguir con vida. “Ese miedo te deja muy tocada”. ¿Qué siente al ver las imágenes de su salida del hospital?, quiere saber Risto. María Teresa responde con lágrimas en los ojos.

Risto no quería hacer una entrevista al uso con una profesional como María Teresa Campos. El presentador de ‘Chester’ quiere hablar de un tema tan profundo como delicado: el miedo. “Es uno de los late motive de la vida. Es terrible vivir con miedo aunque es inevitable no tener miedo a algunas cosas”. Pero, ¿a qué le tiene miedo la Campos?: “A lo inevitable y a lo inesperado”, responde para luego añadir que “la muerte no entraría en lo inevitable”.