Miguel Gil: “Una casa pintada con Airlite es como si vivieras en un bosque”

Massimo Bernardoni, ingeniero químico, trabajó treinta años en una empresa familiar. Cuando decidió meterse a investigar para obtener un producto que fuera capaz de purificar el aire se dio cuenta de que no podía seguir sus investigaciones allí y se lanzó a crear, con otros socios, Airlite.

Miguel Gil nos habla de las cualidades de la pintura Airlite: es autolimpiable , no se ensucia y elimina olores . ¿El precio?: sí -reconoce Gil - es más cara pero tampoco mucho más y en términos relativos, como su duración es mucho mayor-asegura- no resulta más cara.

Massimo Bernardoni nos cuenta cómo ha crecido la empresa que, en año y medio, ha pasado de tener cuatro empleados a casi 20. Además, al principio no tenían una fábrica propia pero a día de hoy cuentan con su propia planta en Suiza y factura 50 millones de euros.

“Crear un producto no tóxico que va a mejorar, no ya la calidad de vida individual sino la del mundo” . Este es, según explica el fundador de Airlite, el objetivo de la empresa que trabaja siempre, asegura, por la “economía verde” . Ahora buscan también soluciones al plástico porque “está por todas partes y no sabemos qué hacer con él”.