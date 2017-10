Theresa Zabell y sus claves para conseguir el éxito

Su sueño de ir a unas olimpiadas le llegó en 1976, eran los juegos de Montreal y Theresa los estaba viendo en la televisión sentada en un sofá: “ese día soñé que no quería estar allí sentada sino dentro de la televisión, compitiendo”, relata emocionada. Tres años más tarde, con 14 años, empezó a navegar pero en esos tiempos la Federación española de vela no apoyaba a las mujeres. No fue hasta 1989 que se decide apoyar la vela femenina, al año siguiente Theresa Zabell se proclama campeona del mundo, se va a vivir a Barcelona y empieza su camino a las Olimpiadas del 92. “No todo fue fácil pero cuando tienes un sueño y estás motivado nada es demasiado. Muchas veces pienso que yo no he trabajado en mi vida, que simplemente me he divertido”, nos explica sonriendo.