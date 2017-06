La primera consola de Liliana Laporte fue una Atari de segunda mano que compró en Estados Unidos. Entonces, no podía imaginar que llegaría a ser la directora general de PlayStation en España, Portugal, Grecia, Israel, Malta y Chipre; tampoco podía adivinar que las consolas se convertirían, como ha ocurrido, en una nueva forma de socializar.

De la PS4 , explica Laporte, se han vendido ya más de 53 millones de unidades, con tres cuentas asociadas en cada consola. Esto quiere decir que hay 150 millones de personas conectadas a nivel mundial jugando, hablando, disfrutando… Y esto va a ir a más con la realidad virtual, un ámbito en el que va a haber un largo recorrido en los próximos años. Con la realidad virtual "tú no juegas, tú eres parte del juego" explica una emocionada Laporte. Asegura que cuando la gente prueba la PlayStation VR es algo tan único, que la intención de compra se dispara entre un 60 y un 70 por ciento.

La competencia del móvil no le asusta, al contrario: “Es muy positiva porque se hace más grande el mercado de los vídeo juegos . Se llega a más público y éste, además, luego puede evolucionar del móvil a la consola”.

"Hay mucho talento aquí en España", asevera Laporte. En su opinión "no tenemos que estar esperando a que desde Japón o Estados Unidos nos creen los contenidos o nuevas formas de jugar". En PlayStation se cree en el apoyo al talento local . Por eso llevan diez años desarrollando "PlayStation Talents" un programa que ha sido todo un éxito. “Todo empezó en 2008, con un juego llamado Play Chapas ", explica, “un concepto muy español “ -añade riendo- con más de 2 millones de unidades vendidas. Ahora, Sony Entertainment España ha creado ya 40 juegos.

¿El truco de Liliana Laporte? “El truco, que no es truco, es lograr una mezcla de personas con perfiles muy distintos, pero con ganas y sacar lo mejor de cada una de ellas”.

"Me despierto todas las mañanas primero dando las gracias por un día más y luego, con ganas de hacer algo". Liliana Laporte se describe como una persona sencilla para quien su profesión es muy importante pero que tiene su motor, su combustible, en su familia. "Me he partido el dedo jugando al balonmano porque a mi hijo le gusta mucho ese deporte", nos cuenta feliz.