Diego Parrilla, socio de Quadriga: "España ahora tiene un atractivo enorme"

A Diego Parrilla le gustan los símiles deportivos que utiliza varias veces en nuestra entrevista: “El mundo de las finanzas y de la gestión tiene muchas equivalencias con el deporte de competición y por eso no solo es importante lo bueno que seas individualmente sino cuánto lo sea el equipo”. Con este principio, intenta atraer a los mejores profesionales de todas partes del mundo para integrarlos a Quadriga, una gestora independiente que sigue una estructura de socios. “ Invertimos nuestro propio capital y así estamos alineados porque buscamos lo mejor para el inversor y para nosotros ”.

En Quadriga las decisiones tienen siempre en mente proteger el capital: “Es muy importante la experiencia, la disciplina”. El responsable de Quadriga nos explica que un inversor amateur se piensa que la cuestión es tener razón y acertar. Sin embargo, él diferencia entre un buen resultado y una buena decisión. Nos pone de ejemplo jugar a la ruleta rusa: puedes ganar porque no sale la bala y por tanto obtienes un buen resultado pero jugar a la ruleta rusa no ha sido una buena decisión. En Quadriga se juega por eso al largo plazo lo que no impide que los inversores puedan estar tranquilos porque pueden salirse cuando quieran.