Ramos, Villa… compañeros y colegas se vuelcan con Torres: “¡Ánimo Niño!”

Fernando Torres dio el susto de la temporada de fútbol tras chocar con Álex Bergantiños y golpearse fuertemente contra el suelo, perdiendo el conocimiento y teniendo que ser trasladado al hospital. Minutos más tarde, se confirmó que 'El Niño' estaba fuera de peligro, pese a sufrir un traumatismo craneoenfefálico. Pero, por momentos, compañeros y aficionados se temieron lo peor.

No importaron los colores. Rivales, compañeros... incluso el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mandaron mensajes de apoyo al delantero rojiblanco, deseándole una pronta recuperación.





Mis deseos de pronta recuperación a Fernando @Torres. Cuentas con el calor de la afición rojiblanca y de todo el fútbol español. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 2 de marzo de 2017



















Thoughts tonight are also with @Torres. Get well soon Nando, from everyone at Stamford Bridge. pic.twitter.com/wTgiHb1y3C

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 de marzo de 2017











Mantenemos en nuestros pensamientos a @Torres después del terrible incidente que sufrió hoy. Fuerza, The Kid. #YNWA

— LFC Español (@LFCEspanol) 2 de marzo de 2017



















Mucho animo @Torres ojalá estés jugando pronto crack! — Marcelotwelve (@MarceloM12) 2 de marzo de 2017











A veces no importan los colores! Ojalá estés lo antes posible entrenando y jugando! @Torres

— Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 2 de marzo de 2017











Sos más fuerte que cualquier muralla, me alegra muchísimo las noticias positivas de vos. Sos muy grande, siempre estaremos contigo 💪 pic.twitter.com/FFDZWUSpO1

— Jose Maria Gimenez (@JoseMaGimenez13) 2 de marzo de 2017







Vamo arriba Fernando sos muy fuerte y pronto te tendremos de nuevo con más fuerza q nunca — Profe Ortega (@Ortegaelprofe) 3 de marzo de 2017











Me alegro!! Y como yo, mucha gente!! 🤝 https://t.co/G8MVBgp7pB

— Iker Casillas (@IkerCasillas) 2 de marzo de 2017



















Eres fuerte @Torres !! Un guerrero 💪💪 — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 2 de marzo de 2017



















Ojalá todo quede en un susto . Ánimo al Niño @Torres 💪🏽🙌🏽 pic.twitter.com/TI7vpx26wP

— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) 2 de marzo de 2017











Ánimo @Torres !! Te deseo una pronta recuperación y que vuelvas al fútbol lo antes posible! — Borja Mayoral (@Mayoral_Borja) 2 de marzo de 2017