Griezmann muestra su apoyo a Uruguay en Twitter... ¡y Filipe Luis se lo echa en cara!

"¡Vamos Uruguay!". Antoine Griezmann mostró así de directo y tajante su apoyo hacia la Celeste mientras jugaba contra Brasil. Quizá su buena relación con sus compañeros Godín y Giménez tenga que ver con el cariño del francés hacia Uruguay. Sin embargo, otro jugador del Atlético se sintió desplazado.









Filipe Luis, quien siguió la victoria de la 'canarinha' 1-4 desde el banquillo, no dudó en recriminarle que en esta ocasión no contara con el apoyo de Griezmann. Y lo hizo tirando de humor, como es habitual en las publicaciones del lateral rojiblanco. "Después me vas a pedir aquel pase de la muerte, ¿eh?", escribió.





@AntoGriezmann despues me vas a pedir aquel pase de la muerte eh?? 😡🇧🇷😡 — Filipe Luis (@filipeluis) 24 de marzo de 2017







Griezmann continuó el intercambio de bromas: "Amigo, tú eres más de pegarle a portería", contestó. Se nota que el humor y el buen ambiente son protagonistas en el vestuario dirigido por Diego Pablo Simeone.