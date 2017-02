¡Spiderman es Lady Gaga! Twitter flipa con el secreto mejor guardado de la Super Bowl

Hay un momento clave en todas las Super Bowl que podríamos denominar la frontera del postureo. Es el show del medio tiempo. Hasta ahí (dos y media de la madrugada este año) aguantan no pocos curiosos y voyeurs televisivos de los que preguntan si el tal Tom Brady es uno de los niños de la tribu. Esos saben que, al día siguiente, de lo que se va a hablar es del show. Por supuesto, también hay sinceros fanáticos del fútbol americano que son los valientes que se quedan hasta el final del partido.

El momento cumbre de esta edición 51 de la gran final del fútbol americano lo protagonizó Lady Gaga en un show cuya espectación venía picando máximos desde hace días tras conocerse que ha sido el más caro de la historia de este evento. Nada menos que diez millones de dólares para 13 minutos de actuación. Nos preguntamos cuántos de esos millones han ido a parar a la aseguradora que se ha atrevido a avalar el salto al vacío de la cantante desde la cubierta del estadio. Un momentazo más espectacular por el atrevimiento en sí que por la ejecución que ha dejado a la diva cayendo hacia el césped colgada de los cables en una postura poco glamurosa.

No ha tardado Twitter en encontrarle parecidos. Desde la famosa escena de Tom Cruise colgando del techo en Misión Imposible a la ya célebre costumbre de encontrar la 'premonición' de Los Simpsons, que ya habían predicho no sólo que Lady Gaga cantaría en una Super Bowl sino que caería desde el cielo. Pero el parecido que ha creado tendencia de este momentazo puenting de la noche se lo ha llevado Spiderman. Apenas unos segundos después de que medio mundo viera a la diva del pop saltar al vacío empezaron a multiplicarse los gifs, los memes y las risas. Aquí, una colección de los mejores.

Lady Gaga knocks her audition for Spiderman out of the park #SuperBowl pic.twitter.com/10Gr4cJxiH

— MatPat (@MatPatGT) 6 de febrero de 2017