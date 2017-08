La ex de Balotelli aprovecha que está siendo eliminado de la Champions para presentar a su nuevo novio

Mientras Balotelli caía con el Niza, sui nuevo equipo, ante el Nápoles en la previa de la Champions, su ex prometida, Fanny Neguesha , aprovechaba para colgar en redes una foto con su nuevo novio. El romance había sido anticipado ya por varios rumores pero queda confirmado con esta publicación de ambos en las redes. No sabemos si ha sido casualidad, o si la pareja estaba viendo el fútbol y decidió colgar la foto en el momento en que más daño podía hacer al delantero italiano. Lo que está claro es que no ha sido la mejor tarde para el bueno de Mario.