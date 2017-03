El cierre de Iker: “¿Por qué está de moda ser un maldito egoísta?, ¿ustedes lo saben?"

Ustedes me conocen y de vez en cuando digo lo que pienso por si ese pensamiento conduce a cierta reflexión como personas que somos. Asistí a un debate a través del televisor de mi casa mientras cenaba, donde ciertos sociólogos, investigadores y analistas lanzaron un dato que decía que el compromiso del 75% de las parejas no dura.

Según lo que contaban, las tornas han cambiado, ahora, el decálogo importante es que tienes que vivir para satisfacer tus instintos y tus placeres inmediatos permanentemente sin pensar en nadie más, que el mundo está puesto para ti, para que seas feliz y no te hagan daño. ¿Quién es el más perjudicado en esta historia? Para mí, el amor transcendental, lo espiritual, el anhelo no material. Personalmente creo que hay cosas más importantes que lo material. ¿Por qué ahora, de repente, está de moda ser un maldito egoísta? Me da mucha pena, estaría muy bien que cuidásemos más los sentimientos y el compromiso del auténtico amor.

Parece que la sociedad nos quiere convertir en un animal en celo, ¿esto es la libertad realmente? o, ¿la nueva esclavitud? ¿Qué tipo de humanidad completamente egoísta nos espera? Los que digamos algo, como esta noche, seguiremos siendo los ñoños, los bobos, los carcas y los que no nos enteramos de nada. Si es así, ¡feliz humanidad!

Hasta dentro de siete días amigos.

IKER J.