El cierre de Iker: "Habría que esforzarse en encontrar la inspiración permanente"

Uno de los grandes misterios sobre el que no logro acanzar es el de la inspiración. ¿Y qué misterio tiene esto? Cuando uno va a los genios de la historia e indaga en los momentos en los que ellos tocaron a las musas, observa que siempre hay constancia, aunque todos los creadores saben que hay momentos que quizá no se vuelvan a repetir.

En el programa que hago en mi buhardilla, 'Universo Iker', hablaba con mi amigo Javier Sierra sobre la maravilla de poder seguir durante tres semanas un dato. Él llevaba mucho tiempo persiguiendo a los inspirados. Y todos, en el proceso creativo, saben cuándo las cosas van fluidas. La conclusion de Javier es que todos los grandes genios de la Historia hablaban de la inspiriación como de una nube. Y uno a veces 'toca wifi' y conecta y otras veces no. La puerta de la inspiración a veces no se abre. 'Inspirado' significa que algo más grande que tú te está enviando una señal. De Sebastian Bach, por ejemplo, llegaron a decir que había compuesto la sinfonía de Dios. Es un misterio al que nadie sabe dar nombre, luminoso, al que nos acercamos como un gran sol. Habría que intentar esforzarse en encontrar ese grado de inspiración permanente. ¿Dónde está esa nube? ¿puede hacerlo todo el mundo? Yo creo que sí. Por eso alguien que no ha hecho nunca nada, que no tiene nada a su favor, triunfa. Parecía que no era un misterio, pero yo creo que sí. Algo que recordar de vez en cuando en este mundo tan tenebroso, es bueno inspirarse con los inspirados. Viendo sus obras; les invito a que se inspiren, con quienes ustedes quieran, claro.

Hasta dentro de siete días.IKER J.