Beluga muestra a Jesús Calleja cómo cantan las plantas y este alucina: "Esto es historia de la televisión"

"No te asustes, no flipes porque esto es maravilloso y algo único", decía ella, que tocaba a la planta y mostraba a Calleja cómo cambia el sonido que emite dependiendo de quién se acerque y cómo se acaricie.

Y no se quedaba aquí, Jesús Calleja iba a vivir la experiencia de cómo abrazar un árbol. "Primero tienes que emitir emoción hacia el árbol, despacio y cuando llegas, le sientes, le sigues admirando y pegas tu corazón al tronco y le haces la pregunta que quieras", le explicaba Beluga y el presetandor reaccionaba antes de empezar: "Si me rio no te enfades". Aunque no dudaba en vivir esta experiencia.