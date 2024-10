Jesús Calleja vive un surrealista momento con unas fans durante la grabación de 'Volando Voy': "¡Estoy atrapado!"

En su llegada a este lugar, Jesús Calleja confesaba algo a los vecinos de la zona: "La asignatura que más me gustaba de niño era la geografía, me gustaba tanto que definió mi vida. Me he dedicado a viajar por el mundo y cuando hablaban de accidentes geográficos por España, el profesor habló de las Lagunas de Ruidera y me quedé enganchado, me dije a mí mismo: 'yo tengo que ir ahí'. Era el lugar de España que más me apetecía ir, he tenido la fortuna de venir en helicóptero pilotanto", es un espectáculo verlo".