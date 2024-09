Las confesiones más íntimas de Mercedes Milá: desde su curiosa anécdota al nacer hasta algo que tiene prohibido hacer por la Policía

Llegaba el día y los nervios de los dos jóvenes, primos entre sí, no podían ser mayores. Y es que Jesús Calleja reunía a los habitantes del pueblo, que aplaudían eufóricos y veían como estas dos estrellas entraban a lo que será su nuevo día a día: un podcast de ensueño. Al verlo, se emocionaban muchísimo y arrancaban 'un día más en la oficina', esta vez con dos caras que harán que las visitas de 'Agres i dolces' suban como la espuma .

Mercedes Milá no podía habernos dejado más confesiones: "Cuando nací yo tenía cabeza buque. Y cuando salí, mi abuelo estaba esperando por todos 'los clavos de Cristo' que naciera un chico; y de repente nazco yo. El hombre, que era un entusiasta de la vida, dijo: 'Una niña, ¡qué preciosidad de niña!'. Y yo era un monstruo". Además, la periodista confesaba que no se puede sacar fotos con nadie: "Me lo tiene prohibido la Policía".