Los bulos sobre la catástrofe de Valencia: del parking de Bonaire a las acusaciones de ser una DANA provocada

Risto Mejide explicaba que el programa iba a centrarse en "aquellas informaciones que se han probado falsas", algo por lo cual "no tiene sentido que haya medios de comunicación o incluso perfiles de redes sociales que lo sigan propagando" y, por ello, íbamos a "intentar, de alguna forma, informar sobre esos bulos que, a día de hoy, ya sabemos que son mentira”.

La desinformación sobre este parking llevaba días circulando, se había hablado de centenares de víctimas e incluso habían circulado audios, presuntamente de profesionales que apoyaban estas hipóteses ahora desmentira. Y, es que con un 99% del espacio revisado, la UME no ha encontrado víctimas en ese garaje de esos grandes almacenes.