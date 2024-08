Ábalos responde a la auditoría encargada por Puente, que le sitúa en el origen del caso Koldo: “No puede hacer una investigación paralela a nivel judicial”

Además, el exministro indicaba, que no es capaz de conocer si esto ha sido un ajuste de cuentas o no: "En sí mismo el propio informe, la idea de hacerlo o cómo se ha contado el objeto del informe es tan improcedente que no lo acabo de entender".

Risto Mejide le preguntaba entonces al ahora diputado del Grupo Mixto si tiene pensado hablar con el PSOE o prevista alguna reunión: "No tengo previsto nada, pero obviamente esto yo, lo digo con confianza, no me lo podía esperar. Me lo podía esperar de otros, pero del PSOE no".